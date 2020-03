Drie gewapende overvallen op Jumbo Almere Laatste update: 13-03-2020 | 15:16 Zaaknummer: 2020052844 Datum delict: 19-02-2020 Plaats delict: Almere In drie maanden tijd worden twee filialen van de Jumbo in Almere overvallen. Het lijkt in alle gevallen te gaan om dezelfde daders. Heeft u een tip over deze zaak? Laat het ons weten via het tipformulier.

Omschrijving Geinplein

De eerste overval vindt plaats op 28 november 2019. Op deze donderdagavond wordt de Jumbo aan het Geinplein in Almere-Waterwijk overvallen door twee personen in donkere regenpakken. De daders zijn er te voet vandoor gegaan en vervolgens met hoge snelheid over de IJsselmeerweg weggereden in een lichtkleurig voertuig. Jaagmeent

Op donderdagavond 9 januari 2020 wordt een andere Jumbo aan de Jaagmeent in Almere Haven overvallen. Ook hier was sprake van twee daders in donkere regenkleding. Rond 21.50 uur wordt de overval gepleegd, waarna de daders op een scooter vluchten. Deze Jumbo aan de Jaagmeent wordt op 19 februari 2020 nogmaals overvallen, dit keer door drie gewapende mannen in donkere regenpakken. Rond 20.00 uur komen zij de supermarkt binnen. Nadat zij het personeel bedreigen gaan ze er met een onbekend geldbedrag vandoor. Ze vluchten op twee rode scooters.

Vragen Wie weet er meer over deze overvallen? Heeft u iets opvallends gezien op een van deze data, of weet u mogelijk wie de overvallers zijn? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem).

