Kunstwerk gestolen uit museum Laren

In de nacht van zondag 29 op maandag 30 maart is een schilderij gestolen uit het museum Singer in Laren. Er is rond 03.15 uur ingebroken en daarbij is één schilderij, ‘Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar’(1884) van Vincent van Gogh gestolen.

Omschrijving

Het schilderij is in bruikleen van het Groninger museum. Tijdens de inbraak werd een glazen deur vernield om binnen te kunnen komen. Na het inbraakalarm zijn agenten direct naar het museum gegaan. Daar en in de naaste omgeving troffen zij de dader(s) niet meer aan.

Er is een rechercheonderzoek gestart dat onderzoekt wie het gedaan heeft/hebben en waar het schilderij nu is. In dat onderzoek werken diverse expertises samen, zoals forensische onderzoekers, tactische recherche, kunstroofexperts van de landelijke recherche en de politie in het basisteam. Er worden o.a. camerabeelden gezocht, veiliggesteld en geanalyseerd. Er worden getuigen bevraagd en buurtonderzoek gedaan.

Woont u in de omgeving van het museum?

Als u beveiligingscamera’s aan uw huis heeft en in de buurt van het museum woont, heeft u misschien wel beelden vastgelegd van de mogelijke dader(s). Mocht u beelden hebben waarop iets te zien is op zondagnacht rond 3.15 uur, deel ze dan met de politie.

Heeft u die nacht iets gezien of gehoord in de omgeving van Singer Laren, of weet u meer over deze diefstal? Neem dan contact op. U kunt tips doorgeven via onderstaand tipformulier, of telefonisch via 0900-8844.