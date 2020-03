Babbeltruc en bankpasfraude

Omschrijving

Toch zag één van de mannen zijn kans schoon om de pinpas van de vrouw in handen te krijgen. Ook vroeg één van de mannen het telefoonnummer van de vrouw en of zij een pen had. De vrouw ging de woonkamer in om een pen te pakken. Eén van de mannen heeft vervolgens het nummer op zijn hand geschreven en daarna vertrokken zij zonder het pakje af te geven.

Enige tijd later werd de vrouw gebeld door een man die zei van de politie te zijn en dat haar bankpas was gevonden. De 'politieman' gaf aan dat haar bankpas geblokkeerd moest worden en dat hij haar pincode hiervoor nodig had. Vol vertrouwen gaf de vrouw haar pincode af.

In de avond zocht een medewerker van de bank contact met de vrouw. Deze medewerker vertelde dat de bank het vermoeden had dat er fraude was gepleegd met de pas van de vrouw, gelet op de vreemde transacties. In Amsterdam waren meerdere bedragen gepind; 1000 euro bij een ING automaat, 140 euro bij een sigarenwinkel en ruim 400 euro bij een andere sigarenwinkel. Ook was 8,50 euro gepind bij twee parkeerautomaten.

Bij een tankstation in Sloterpas werd geprobeerd met de gestolen pas sloffen sigaretten te kopen (ter waarde van 840 euro) maar de pas was geblokkeerd en de transactie mislukt.

Van de man die pint met de gestolen pas van de vrouw ziijn camerabeelden. Het is niet duidelijk of de pinner ook een van de mannen is die eerder die dag bij het slachtoffer aan de deur stonden.