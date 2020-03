Mishandeling op straat voor cafe aan het Spaarne Laatste update: 19-03-2020 | 11:25 Zaaknummer: 2020021516 Datum delict: 01-02-2020 Plaats delict: Haarlem Op zaterdag 1 februari rond 03.45 uur vond een mishandeling plaats voor de deur van een café aan het Spaarne. Vier jongens sloegen en schopten een 18-jarige jongeman uit Haarlem en gingen er daarna vandoor. Het slachtoffer hield letsel aan zijn hoofd over door de mishandeling. Heeft u een tip over deze zaak? Laat het ons weten via het tipformulier.

Op woensdag 11 maart werd in Bureau NH aandacht besteed aan deze mishandeling en werden de twee jongens naar wie de recherche nog steeds op zoek is, onherkenbaar getoond. Het duo kreeg een week de tijd zich te melden, anders zouden zij alsnog herkenbaar in beeld worden gebracht. Het tweetal heeft zich tot op heden nog niet gemeld en daarom geeft de politie nu de foto’s vrij.

Omschrijving Ter plaatse verklaarden beveiligers dat een auto stopte voor het café, hier vier jongens uitstapten en ineens op het slachtoffer in begonnen te slaan en schoppen. Daarna stapte het viertal weer in en reden zij weg in de richting van de Turfmarkt. Eerder op de avond was een incident geweest bij een horecagelegenheid aan de Riviervismarkt; een groepje jongens was vervelend en had glas gegooid naar de portier. Een medewerker van cameratoezicht zag bij het terugkijken van de camerabeelden dat het bij beide incidenten om hetzelfde groepje jongeren ging. Na een zoekslag in de omgeving, troffen agenten bij de Schouwburg twee personen aan en hielden hen aan omdat de signalementen overeen kwamen.

Het gaat om een 19-jarige en een 23-jarige Haarlemmer.

Vragen Herkent u de mannen? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of geef uw informatie anoniem door via Meld Misdaad Anoniem; 0800-7000.

Afbeeldingen