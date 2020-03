Gewapende overval avondwinkel Nieuwe Maanstraat

Omschrijving

Rond 22.50 uur die avond ziet een medewerker de jongens de winkel binnen komen rennen. De twee komen direct bij hem achter de toonbank staan. Een van de jongens heeft een mes in zijn hand en bedreigt de medewerker met het mes. De jongen zegt geld te willen. De medewerker opent daarom de kassa en geeft hem geld. Ondertussen pakt de andere jongen sigaretten uit het schap achter de toonbank. Daarna rennen de twee weg. De medewerker gaat er nog achteraan en belt ook snel de politie.

De jongens droegen tijdens de overval gezichtsbedekking en waren geheel in het zwart gekleed. Ze voldoen aan de volgende signalementen:

Verdachte 1 (met mes):

- Man;

- Langer dan verdachte 2;

- Zwartkleurige jas met capuchon die hij op zijn hoofd droeg;

- Donkerkleurige bandana met wit patroon over een deel van zijn gezicht;

- Grijskleurige handschoenen;

- Zwartkleurige broek, met aan de linkerkant een witte streep en een embleem op dijbeenhoogte;

Donkerkleurige schoenen met een witte zool.

Verdachte 2:

- Man;

- Kleiner dan verdachte 1;

- Zwartkleurig vest met capuchon met witte letters en rood embleem op buikhoogte. Onder de capuchon draagt verdachte een pet;

- Zwartkleurige broek met een witte streep aan de linkerkant;

- Donkerkleurige handschoenen;

- Donkerkleurige schoenen met een witte zool.

Door hun gezichtsbedekking zijn de jongens helaas niet direct herkenbaar. Toch is goed mogelijk dat mensen alsnog weten wie zij zijn, op basis van bijvoorbeeld hun manier van bewegen en handelen, de kleding die ze droegen of de combinatie van de twee. Herkent u de verdachten op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.