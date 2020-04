Overval juwelierszaak Willemsparkweg

Rond 15.35 uur komt een onbekende man de juwelierswinkel binnen. Hij bedreigt het vrouwelijke personeelslid met een pistool. Hij haalt uit meerdere vitrines sieraden, horloges en stopt deze in een rode boodschappentas met witte opdruk. Hij neemt voor groot bedrag aan sieraden, horloges mee en laat de vrouw vastgebonden achter in het pand. Zij mist na de overval diverse persoonlijke eigendommen.

Vragen

