Babbeltruc Scheveningen

Omschrijving

De 79-jarige bewoonster laat de twee binnen omdat zij zogenaamd ouderen bezochten en wat wilde eten. Een van de vrouwen moest even naar het toilet en zeer waarschijnlijk in die tijd is de tas van het slachtoffer leeggehaald. Haar portemonnee, rijbewijs, pasjes en geld waren weg. Later bleek ook nog de mobiele telefoon van het slachtoffer te zijn weggenomen. De twee dames zijn ook nog bij een andere bewoonster geweest maar die vertrouwde het niet en heeft de twee dames weggestuurd.