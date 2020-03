Zware mishandeling Laan van Wateringseveld

Omschrijving

Rond 15.00 uur liep het slachtoffer met zijn vriendin over het pad. Daar stuitten ze op een groep van 10 a 15 jongeren die het pad blokkeerden. De man vroeg of er anderhalve meter ruimte gemaakt kon worden. Toen het slachtoffer met zijn vrouw passeerde werd hij plotseling aangevallen door een van de jongeren. De man viel op de grond en kreeg meerdere klappen en schoppen op zijn lichaam. Het slachtoffer is met zware verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. In de uitzending wordt een getuigenoproep gedaan. Het onderzoeksteam is nog op zoek naar een specifieke getuige, een vrouw die op een brug stond tijdens de mishandeling.