Politie zoekt getuigen van schietpartij op man en vrouw in Dordrecht

Deze zaak is op dinsdag 24 maart behandeld in Opsporing Verzocht. Dit leverde vijf tips op die worden onderzocht. De politie zoekt nog steeds getuigen. Daarom is de zaak op donderdag 26 maart opnieuw te zien in Bureau Rijnmond bij RTV Rijnmond vanaf 17.00 uur (herhaling ieder uur).

Vragen

Heeft u iets gezien of gehoord? Woont u in de buurt en heeft u mogelijk camerabeelden? Alle informatie is welkom. Bel met 0900-8844 of meld uw informatie anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Of vul onderstaand tipformulier in.