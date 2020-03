Wie is de onbekende man die een kind probeerde mee te nemen?

Omschrijving

Het was bij een school in Hillegersberg aan de Mahlersingel in de overblijfpauze tussen 12 en half 1.

De man ging op zijn hurken zitten en probeerde met een verhaal het jongetje mee te lokken. Gelukkig zag een van de overblijfjuffen het en liep er op af. De man is toen meteen weggerend, richting de Mozartlaan naar de synagoge.

We hebben een compositietekening gemaakt van de verdachte en hopen dat de kijkers de man herkennen. Kijkt u mee?

Signalement

Hij had zwarte sportieve kleding aan, een stoppelbaardje, en een zwarte kuif op zijn hoofd, en is rond de 35 jaar. Alle informatie is welkom. Tip via 0900-8844 of via 0800-7000 als u liever anoniem blijft. Ook kunt u onderstaand tipformulier invullen.