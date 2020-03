De dood van Ger van Zundert

Op 8 april 2019 werd Ger van Zundert (49) in brand gestoken. Dat gebeurde in een garagebox aan de Sparrenweg in Breda, de locatie waar zijn bedrijf gevestigd zit. Ger is de volgende dag aan de gevolgen van de brand overleden. Er zit op dit moment een hoofdverdachte vast. De politie is nog op zoek naar de twee mannen die hier ook bij betrokken zijn.

Omschrijving

De zoon van Ger wordt op vrijdag 5 april, bij het garagebedrijf van zijn vader, gebeld door ene Frans, die hem belt hem over auto-onderdelen. Later op de dag belt hij nog een keer. Vermoedelijk is Frans niet zijn echte naam. Wij zijn benieuwd wie zijn stem herkent. De geluidsfragmenten hiervan zijn te horen in de uitzending van Opsporing Verzocht.

Afspraak

Ger maakt met zijn privé-telefoon die vrijdag nog een afspraak met 'Frans' voor maandagavond 8 april, hij weet echter niet dat deze afspraak onderdeel is van een vooropgezet plan. Een camera aan de overkant filmt hoe op maandag 8 april een Mercedes Citan aankomt bij het bedrijf aan de Sparrenweg. Niet één, maar twee mannen stappen uit de auto. Ger hoort de auto aankomen en laat de twee nietsvermoedend binnen. Ger wordt vervolgens mishandeld en vastgebonden. Na ongeveer tien minuten zien we de twee weer in beeld verschijnen. Waarschijnlijk openen ze de schuifdeur aan de rechterkant, de auto veert iets op. Op dat moment stapt een derde persoon uit. Iemand die Ger niet meteen mocht zien. En terwijl die man samen met Ger binnen in de garage achterblijft, vertrekken de twee anderen in de Mercedes Citan.

In brand gestoken

Terwijl Ger van Zundert geen kant op kan, wordt hij met wasbenzine overgoten en in brand gestoken. Ger overlijdt de volgende dag in een ziekenhuis in Rotterdam. Hij heeft dan nog wel een uitgebreide verklaring bij de politie kunnen afleggen. Een 51-jarige man meldt zich die dag op het politiebureau in Breda. Hij zit vanaf die tijd als hoofdverdachte in deze zaak. We zijn nog op zoek naar de twee mannen die Ger overmeesterden, mishandelden en vastbonden.