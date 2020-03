Gewelddadige ontvoering

Op maandagavond 30 september 2019 worden twee mannen vanuit een woning in Roosendaal gegijzeld en meegenomen in de auto van de zoon van één van hen. De ontvoerders mishandelen het tweetal en eisen geld. Uiteindelijk zetten ze de twee slachtoffers in een bosgebied bij Rotterdam-Hoogvliet uit de auto. In het onderzoek werden op dinsdag 3 maart jl. twee arrestaties verricht. Het onderzoek naar de andere betrokkenen loopt nog.

Omschrijving

Zes mannen drongen een huis binnen aan de Wattstraat in Roosendaal. Ze waren op zoek naar geld, zeiden ze, maar dat vonden ze er niet. Daarop ontvoerden de daders met grof geweld de bewoner en zijn logé. Volgens de slachtoffers, zelf van Marokkaanse afkomst, zijn drie van de daders begin 30 en Marokkaans. De andere drie zijn donkergetint, mogelijk Surinaams of Antilliaans, en tussen 35 en 50 jaar oud. Twee van de donkere mannen hadden kort, donker haar. De derde, tevens kleinste, had dreadlocks die hij in een staart droeg.

Vanaf de Wattstraat gingen de drie vermoedelijk Marokkaanse indringers er te voet vandoor. De drie donkergetinte mannen dwongen de slacht­offers de auto van de zoon van de logé in, een grijze Volkswagen Polo. Ze zetten koers richting Rotterdam, maar maakten in Roosendaal eerst een tussenstop op het Heilig Hartplein. Bij een kapperszaak daar spraken de ontvoerders kort met twee mannen die op hen leken te wachten.

Uiteindelijk, na urenlang bedreigd en mishandeld te zijn, werden de slachtoffers in Hoogvliet uit de auto gezet. Op de Kruisnetlaan wisten ze hulp in te schakelen, waarna ze in een Rotterdams ziekenhuis behandeld konden worden. De Polo is een aantal dagen na de gijzeling teruggevonden aan de Tweede Kooistraat in Spijkenisse.

Aanleiding voor de gijzeling is mogelijk een conflict over hennep. De bewoner zelf heeft wrang genoeg niets met die kwestie te maken. Begin maart 2020 zijn twee mannen aangehouden die ervan worden verdacht de daders op de logé te hebben afgestuurd