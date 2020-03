Vragen

Een ontvoering in Oss en een woningoverval in Uden. De politie denkt dat dit dezelfde daders zijn geweest en vraagt u om mee te denken in deze twee onderzoeken. Een camera heeft waarschijnlijk de bestelbus gefilmd waar een fietser in Oss in werd meegenomen. Ook de overvallers in Uden staan op beeld. De vraag aan u vandaag is: kunt u helpen? Heeft u een vermoeden wie die daders kunnen zijn? Deel uw informatie!