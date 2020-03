Getuigen gezocht verlaten plaats verkeersongeval Boxtel

Wij zoeken personen die ons meer kunnen vertellen over een ongeval waarbij een hoogbejaarde mevrouw door een automobilist van haar fiets werd gereden. De automobilist liet deze mevrouw aan haar lot over en verliet de plaats van het ongeval.

Omschrijving

Op dinsdag 18 februari, rond kwart over vier fietst een 87-jarige mevrouw over de Kapelweg in Boxtel richting de spoorwegovergang bij de Tongersestraat. Tegelijkertijd komt een groene BMW aangereden over de Tongersestraat. Hij rijdt vanaf de andere kant in de richting van de spoorwegovergang.

Mevrouw wil vanaf de Kapelweg linksaf slaan richting de spoorwegovergang. Ze remt af, omdat er veel verkeer is. De BMW wil rechtsaf de Kapelweg op, maar de bestuurder moet wachten op een andere fietser.

Zodra de fietser gepasseerd is, slaat de BMW rechtsaf de Kapelweg in. De BMW neemt de bocht zo ruim dat hij de mevrouw op de fiets die juist vanuit die Kapelweg aan komt fietsen omver rijdt. Mevrouw komt hierbij hard ten val. Getuigen verklaren dat mevrouw wel een meter hoog de lucht invloog.

De BMW remt na de aanrijding iets af maar stopt niet. Een paar seconden later rijdt de auto door, zonder dat de bestuurder zich bekommert om de vrouw die hulpeloos op straat ligt.

De botsing heeft een enorme impact op mevrouw. Haar rechterknie is op twee plaatsen gebroken en ook haar linkerknie is zwaar gekneusd. Ze ligt op dit moment in een verzorgingstehuis omdat ze niet meer zelfstandig kan wonen. Ze zal lang moeten revalideren.

Uit beelden weten we dat het gaat om een groene BMW 320D, uit 2000, voorzien van een Pools kenteken: DKA 29 UV. Daardoor weten we nu ook wie de eigenaar is van deze BMW. Maar waar hij nu is, dat weten we niet. En hetzelfde geldt voor de auto. Daarnaast weten we niet of die eigenaar ook wel degene is die achter het stuur zat toen mevrouw werd aangereden.

Er is wel een summier signalement van de bestuurder bekend. Op het moment van de aanrijding bevond hij zich alleen in de auto. Het gaat om:

- blanke man

- kort haar;

- ongeschoren uiterlijk

We zoeken dus deze groene BMW 320D, uit 2000 met kenteken DKA 29 UV en natuurlijk de eigenaar van de auto. Heeft u een vermoeden waar die auto zich nu bevindt of heeft u informatie over de mogelijke bestuurder van de auto? Laat het ons weten. Tippen kan nu meteen via onderstaand tipformulier of bel met 0900-8844. Meldt u liever vertrouwelijk en anoniem? Dat kan ook op 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem)