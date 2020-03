Wie (her)kent deze twee Geleense supermarkt overvallers?

Het is zaterdagavond 1 februari als rond 19.30 uur twee onbekende verdachten een supermarkt aan de Bremstraat in Sittard binnen stormen. Ze bedreigen het aanwezige personeel en klanten met een steekwapen.

Direct na de overval doet de politie via Burgernet een oproep voor getuigen en start ze onderzoek op. Tot dusver heeft dit nog niet geleid tot het aanhouden van de verdachten. De recherche geeft nu bewakingsbeelden van het tweetal vrij in de hoop dat dit tot de identiteit van de verdachten leidt.

Nadat ze een greep in meerdere kassa’s doen, gaan ze er met het buitgemaakte geld te voet vandoor in de richting van Veestraat. Het personeel en klanten blijven geschrokken achter in de winkel.

Vragen

Herkent u een of beide verdachten? Heeft u de verdachten die zaterdagavond op of in de buurt van de Bremstraat gezien? Of heeft u wellicht meer informatie? Neem dan contact op via 0900-8844, of middels onderstaand tipformulier.

Uiteraard kunt u informatie ook anoniem delen over deze gewapende overval. Dit kan via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Of meld het via het Anonieme Online Formulier.