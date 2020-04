Onderzoek overlijden Karin Grijpstra

Zondagochtend 23 februari rond 09.00 uur vond de politie in Koarnjum, in het water aan De Wier, het lichaam van Karin Grijpstra, een 55-jarige inwoonster van datzelfde dorp. Karin had de gewoonte wat later naar bed te gaan en is aan het begin van de nacht nog naar buiten gegaan om haar hond uit te laten. Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat zij mogelijk door een misdrijf om het leven gekomen is. Daarom is de politie inmiddels een Team Grootschalige Opsporing (TGO) gestart.

De politie vraagt opnieuw de hulp van het publiek bij het beantwoorden van vragen rond de dood van de 55-jarige Karin Grijpstra uit het Friese Koarnjum. Karin verlaat rond kwart voor 2 in de nacht van zaterdag 22 op 23 februari haar vrijstaande huis aan de Wier om de hond uit te laten. Ze wordt de volgende ochtend rond 9 uur door familieleden in een nabijgelegen sloot dood terug gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf of met een noodlottig ongeval.

Help het onderzoek verder

Er is uiteraard sectie verricht op het lichaam van Karin. Door het totale sporenbeeld vermoeden we dat er sprake is van een misdrijf. We hebben de afgelopen weken uitgebreid gesproken met veel mensen uit haar omgeving om te kijken er achter te komen of zij mogelijk een conflict met iemand had, maar dat lijkt niet het geval te zijn. Dat maakt de zoektocht naar een eventuele dader lastig. Aan de andere kant kunnen we ook niet helemaal uitsluiten dat ze is overleden door een noodlottig ongeval.

We houden er rekening mee dat Karin is aangevallen toen ze de hond uitliet bij de sloot langs de Wier vlakbij haar huis. Op die plek komt erg weinig verkeer langs, zeker nachts. We hebben uitvoerig met profilers en recherchepsychologen gepraat over hoe daders van misdrijven zich gedragen. De kans dat een dader op zo’n afgelegen plek, midden in de nacht, actief naar een toevallig slachtoffer zoekt is klein. Als er inderdaad sprake is van een misdrijf kan dat twee dingen betekenen:

Het ene is dat de aanval toch persoonlijk voor haar was bedoeld en dat iemand die Karins patroon kende - bijvoorbeeld wist dat ze laat de hond uitliet - haar heeft opgewacht. Maar we hebben tot dusver geen aanknopingspunten gevonden dier er op wijzen dat iemand juist haar iets zou willen aandoen. Daarnaast houden we rekening met het scenario waarin ze die nacht toevallig iemand is tegengekomen, en dat er tussen haar en die onbekende misschien iets is gebeurd waardoor diegene besloot haar aan te vallen. Dat ze dus puur op het verkeerde moment op de verkeerde plek was.

In beide gevallen – dus een gerichte of toevallige aanval - is volgens de deskundigen de kans groot dat een dader iemand uit de lokale omgeving moet zijn. In een dorpje als Koarnjum vallen bovendien mensen van buiten heel erg op. In de afgelopen weken hebben we tientallen getuigen gesproken en hebben wij geen aanwijzingen gevonden dat er ’s nachts vreemdelingen in de buurt van de plaats delict zijn gezien.

De afgelopen weken heeft het rechercheteam de laatste uren van Karin zo precies mogelijk in kaart gebracht. Zoals gebruikelijk in dergelijke onderzoeken werd hier door de recherche een tijdlijn van gemaakt.

Zaterdag 22 Februari

10:00 – 12:30 uur Karin werkt in de dierenkliniek Camminghaburen in Leeuwarden. Vermoedelijk rijdt ze met haar zwarte Suzuki Swift naar haar werk en weer naar huis.

13:30 uur De vriendin van een familielid haalt pillen op bij Karin thuis voor haar hond.

14:00 – 17:00 uur De man van Karin gaat even de deur uit met een vriend van hem. Karin blijft alleen thuis.

17:00 – 24:00 uur Karin en haar man eten thuis en drinken wijn.

24:00 uur De man van Karin gaat naar bed.

Zondag 22 februari

01:43 uur Karin doet nog een spelletje Mahjong op de computer. Die wordt om 1.43 uitgezet. Daarna laat Karin haar puppy uit.

07:00 uur De man van Karin wordt wakker zonder Karin.

07:00 – 8:45 uur De man van Karin onderneemt direct actie. De dierenkliniek, vrienden en familieleden worden gebeld om de situatie te bespreken en te helpen zoeken naar Karin.

08:45 uur Het levenloze lichaam van Karin wordt door haar familie gevonden in de sloot langs de Wier.

Op basis van de tijdlijn en de verschillende scenario's stellen we nu de volgende vragen aan het publiek.

Vragen

We willen mensen uit Koarnjum en omgeving nu vragen om na te denken of ze in hun eigen sociale kring iets hebben gemerkt dat op enige wijze met de dood van Karin te maken kan hebben. Bijvoorbeeld dat in de nacht van zaterdag 22 op 23 februari iemand tussen 2 en 9 uur van huis was en daar geen logische verklaring voor heeft gegeven.

Of dat iemand rond die tijd met bijvoorbeeld modder op zijn kleren of lichaam is thuisgekomen of kleding kort na 23 februari heeft weggemaakt, of zich opvallend gedroeg. Het kan gaan om hele subtiele signalen, maar we horen ze heel graag.

op zaterdag 22 februari, de laatste dag van haar leven, is Karin mogelijk nog boodschappen gaan doen, de politie wil graag weten of iemand haar toen heeft gezien. Ze deed die meestal bij de Poiesz of Albert Heijn in Stiens, of bij een AH in Leeuwarden in de wijk Bilgaard. Zag u haar die dag, meldt dat dan.

Niet alleen het onderzoeksteam, maar ook de familie en vrienden van Karin hebben veel vragen. Wij willen niets liever dan hen een antwoord geven op deze vragen, er achter komen wat er die nacht is gebeurd, en wie er mogelijk betrokken is bij Karins dood. Daarom is het heel belangrijk dat iedereen die mogelijk iets weet wat verband kan houden met haar dood zich bij ons meld. Dat kan bij de opsporingstiplijn, het online tipformulier, of desnoods anoniem.