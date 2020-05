Brandstichters bijna slachtoffer eigen brand!

GRONINGEN – In de vroege ochtend van zondag 9 februari werd rond 04.30 uur in een stalling aan de Antillenstraat een scooter in brand gestoken. Doordat de toegangsdeur automatisch sloot konden de brandstichters niet meer uit de stalling komen.

Omschrijving

Op de beelden van de bewakingscamera was te zien dat op het moment dat iemand de stalling verliet, de twee brandstichters naar binnen ‘glipten’. In de stalling liepen ze naar een scooter en staken die in brand. Toen ze weer naar buiten wilden lopen was de toegangsdeur dichtgegaan en konden zij er niet meer uit. Een derde handlanger kwam te hulp en het lukte om de deur een stukje open te drukken. Eén van de brandstichters kon door een kleine opening naar buiten komen. De andere brandstichter zag kans om over een hek heen te klimmen en voor het vuur te vluchtten.

Door de brand zijn meerdere scooters en fietsen beschadigd en liep de stalling brandschade op. Een bewakingscamera maakten opnames van de verdachten. De politie wil graag weten wie dit zijn.

Herkent u de verdachte(n) of heeft u informatie over deze brandstichting?

Bel dan met de politie via de politie opsporingstiplijn 0800 – 6070.

Wilt u anoniem blijven bel dan met de stichting Meld Misdaad Anoniem 0800 – 7000.