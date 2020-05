Getuigen en mogelijke medeplichtigen moord/doodslag gezocht

Op donderdagochtend 26 maart wordt een 50-jarige man uit Cothen op de Ossenwaard in Cothen doodgeschoten. Een half uur later wordt er een verdachte aangehouden. Hij bekent het slachtoffer te hebben neergeschoten, maar de recherche vermoedt dat er meer personen bij het plannen of voorbereiden van de moord/doodslag zijn betrokken.

We zijn op zoek naar mensen die meer weten over deze zaak, of die getuige zijn geweest van de gebeurtenissen die ochtend. Er zijn beelden van een mogelijke getuige die donderdag 26 maart rond 4.50 uur zijn of haar hond uitlaat op het Kersenpaadje. Wij willen deze persoon vragen om contact met ons op te nemen.

