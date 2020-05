Gewelddadige overval op juwelier in Montfoort

Signalement verdachten Dankzij nieuwe informatie en intensief onderzoek heeft de politie één van de drie verdachten aangehouden. De reeds aangehouden verdachte was destijds 21 jaar oud. Het rechercheteam gaat er vanuit dat zijn compagnons destijds ook ongeveer die leeftijd hadden. Op dit moment zijn ze waarschijnlijk eind 20, begin 30 jaar oud. Beiden hadden ze een licht getinte huidskleur en waren ze kleiner dan de aangehouden verdachte die 1.77m. is. Mogelijk dat ook zij uit Lopik of één van de dorpen in die omgeving komen.

Op 14 mei 2013 overvielen drie gewelddadige mannen juwelier Lydia Mosterd aan de Hofstraat. Ze richtten een vuurwapen op de man, mishandelden hem en sloegen de vitrines stuk. In korte tijd graaiden ze voor zo’n 25.000 euro aan sieraden bij elkaar. Waarschijnlijk zijn de overvallers gevlucht in een zwarte Volkswagen Polo.

De politie heeft op woensdag 6 mei 2020 een 28-jarige man uit Lopik aangehouden voor de gewelddadige overval op een juwelier in Montfoort. Bij die overval in 2013 raakte de echtgenoot van de juwelier zwaargewond. In totaal zijn drie jongemannen bij de overval betrokken, van wie er nog twee worden gezocht.

Beschikt u over informatie die mogelijk van groot belang kan zijn in dit onderzoek? Neem alstublieft contact op, desnoods anoniem.

Bel de opsporingstiplijn op 0800-6070 of anoniem op 0800-7000, vul onderstaand tipformulier in of stuur uw tip in via meldmisdaadanoniem.nl