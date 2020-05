Bankpasfraude Amsterdam - Almere

De politie heeft camerabeelden van een man die ervan wordt verdacht op 27 december 2019 in Amsterdam en Almere grote geldbedragen te hebben opgenomen van een bankrekening. Hij had geen toestemming van de eigenaar van de rekening om het geld op te nemen en wordt dus gezocht door de politie.

Omschrijving

Halverwege december 2019 vraagt een 82-jarige man bij zijn bank een nieuwe bankpas en een nieuwe pincode aan. Hij doet dit telefonisch via het telefoonnummer dat vermeld staat bij het internetbankieren. Het valt hem op dat hij de bankpas en pincode tegen Kerst nog steeds niet ontvangen heeft, maar denkt dat dat mogelijk door de drukte rond de feestdagen komt. Aan het einde van de maand wil hij vervolgens ergens pinnen, maar merkt dat dit niet lukt. Als hij via internetbankieren kijkt wat er aan de hand is, ziet hij dat er op 27 december 2019 grote bedragen van zijn rekening zijn opgenomen. Hij heeft dat zelf niet gedaan en daar ook niemand anders toestemming voor gegeven.

Uit onderzoek blijkt dat één man op verschillende momenten geld heeft opgenomen van de rekening van het slachtoffer. Hij heeft geld opgenomen bij een geldautomaat aan het Mercatorplein in Amsterdam, bij een geldautomaat aan de Slotermeerlaan in Amsterdam en in een casino aan de Wagenmakerbaan in Almere. Hier zijn camerabeelden van.

Het is niet duidelijk hoe deze man aan de bankpas en pincode van het slachtoffer is gekomen. Het slachtoffer heeft de nieuwe pas en nieuwe pincode nooit ontvangen.

Signalement verdachte

De verdachte staat op verschillende momenten op beeld, hij draagt wel andere kleding. Het gaat om een:

- Man;

- Getinte tot donker getinte huidskleur;

- Normaal tot breed postuur;

- Tussen de 40 en 50 jaar oud;

- Opvallend is dat hij tijdens het pinnen bij de geldautomaten heel erg met zijn ogen lijkt te knijpen. Op de beelden uit het casino is dat te niet zien.

Informatie delen

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.