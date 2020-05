Beschieting pand Veemarkt

Zaterdagochtend 14 maart 2020 heeft een nog onbekend persoon een pand aan de Veemarkt in Amsterdam-Oost beschoten. In dit pand zit Toezicht en Handhaving Openbare Ruimten (THOR) van gemeente Amsterdam gevestigd. De politie heeft camerabeelden van de beschieting en is op zoek naar een verdachte.

Omschrijving

Rond 06.30 uur die ochtend constateert een medewerker van THOR bij aankomst dat er kogelgaten in het pand zitten. Op camerabeelden is te zien dat het pand zo’n twintig minuten eerder, rond 06.10 uur, door iemand beschoten is. Deze persoon komt over de Veemarkt aanlopen, steekt vervolgens zijn rechterarm uit en schiet met een vuurwapen op het pand. Daarna rent de persoon weg.

Het is niet de eerste keer dat dit pand werd beschoten. In de nacht van 3 op 4 februari 2020, in de nacht van 15 op 16 februari 2020 en 19 februari ‘s avonds vonden ook beschietingen plaats. Helaas zijn van die beschietingen geen camerabeelden. Uiteraard onderzoekt de recherche of de eerdere beschietingen iets met deze beschieting te maken hebben.

Ook de toedracht van de beschieting wordt onderzocht. Waarom dit pand (meermaals) is beschoten, staat nog niet vast. Rechercheurs lopen uit of er mogelijk een verband is met eerdere bedreigingen aan het adres van Amsterdamse handhavers.

Signalement verdachte

De verdachte in deze zaak staat op beeld. Het signalement:

- Waarschijnlijk mannelijk (op basis van lichaam & bouw);

- Normaal postuur;

- Droeg: donkere gezichtsbedekking, een opvallende rode jas, een witte trui, een donkere broek en donkere schoenen.

Informatie delen

De recherche onderzoekt wie verantwoordelijk is voor deze beschieting en wil het volgende graag weten:

- Wie kent of herkent de persoon op de beelden?

- Wie weet meer over een (mogelijke) verdachte?

- Wie weet meer over de mogelijke toedracht van de beschieting?

- Wie heeft andere informatie over deze zaak?

Kunt u de recherche mogelijk verder helpen? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.