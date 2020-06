Diefstal pinpas + pinnen met gestolen pinpas Ceintuurbaan

Omschrijving

Omstreeks 12.15 uur die dinsdagmiddag wil het 75-jarige slachtoffer bij een geldautomaat binnen bij een bankfiliaal aan de Ceintuurbaan geld opnemen. Als hij bij de automaat zijn pincode intoetst, merkt hij dat twee onbekende mannen om hem heen staan. Het slachtoffer twijfelt en besluit de transactie te beëindigen. Zijn bankpas komt vervolgens uit de automaat. Omdat het slachtoffer zich ongemakkelijk voelt, kijkt om zich heen. Als hij daarna zijn bankpas uit de geldautomaat wil halen, ziet het slachtoffer dat de pas weg is. Iemand anders heeft de pas blijkbaar gepakt.

Ondertussen zijn de twee mannen die eerst om hem heen stonden snel naar buiten gelopen. Het slachtoffer loopt ook direct naar buiten en gaat achter een van de mannen aan, maar kan hem niet bijbenen. Wat het slachtoffer niet ziet, is dat de andere man op dat moment buiten bij een geldautomaat geld opneemt. Deze man doet dit met de bankpas van het slachtoffer.

Het slachtoffer gaat weer terug naar de bank. Hij wil een melding maken, maar moet even wachten. Als hij uiteindelijk iemand te spreken krijgt, wordt de bankpas direct geblokkeerd. Dan ziet de bankmedewerker ook dat er vlak daarvoor een flink geldbedrag is afgeschreven.

Naar alle waarschijnlijkheid hebben de mannen die bij het slachtoffer stonden eerst zijn pincode afgekeken en toen de bankpas uit de geldautomaat gepakt. Terwijl de ene man wegliep, ging de andere man geld opnemen met de gestolen pas. Het slachtoffer volgde de eerste man en zag niet dat hij langs de andere man liep, die op dat moment dus geld opnam met de bankpas van het slachtoffer.

Signalement verdachten

De verdachten staan op camerabeelden. Hun signalementen:

Verdachte 1

- Man;

- Lichte huidskleur;

- Kort haar;

- Donkere jas, spijkerbroek, lichtbruine rugtas om, zwarte muts op, lichtgrijze sjaal om.

Verdachte 2

- Man;

- Lichte huidskleur;

- Zwarte jas, lichtgrijze joggingbroek.

Informatie delen

Herkent u de mannen op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.