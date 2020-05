Diefstal pinpas + pinnen met gestolen pinpas Gerard Douplein

Omschrijving

Zondag 16 februari 2020 laat de 85-jarige man aan zijn zoon weten dat hij zijn bankpas kwijt is. De zoon controleert direct de bankrekening van zijn vader en ziet dan dat er die dag en één dag eerder meerdere malen grote bedragen zijn opgenomen vanaf de rekening. Zijn vader heeft dit niet gedaan en de zoon laat de bankpas direct blokkeren.

De recherche start vervolgens na aangifte een onderzoek naar wie wél verantwoordelijk is voor het opnemen van het geld. Op camerabeelden is te zien dat het slachtoffer op zaterdagmiddag 15 februari rond 16.50 uur pint bij een geldautomaat aan het Gerard Douplein. In zijn directe omgeving staan drie onbekende mannen. Op een gegeven moment wordt het slachtoffer door een van deze mannen (verdachte 1) afgeleid. Verdachte 1 trekt het slachtoffer aan zijn jas en daardoor kijkt het slachtoffer weg. Zodra het slachtoffer wegkijkt, pakt een andere man (verdachte 2) zijn bankpas uit het geldautomaat. Het slachtoffer heeft niet door wat er gebeurd is en loopt weg. Direct daarna neemt verdachte 2 meerdere malen grote geldbedragen op. Naar alle waarschijnlijkheid heeft hij eerder de pincode van het slachtoffer afgekeken.

De volgende dag is opnieuw geld opgenomen met de bankpas, van die transacties zijn helaas geen beelden.

Signalementen verdachten

Uiteraard wil de recherche graag weten wie de mannen op de beelden zijn. Hun signalementen:

Verdachte 1 (leidt slachtoffer af):

- Man;

- Normaal postuur;

- Licht getinte huidskleur;

- 30 à 40 jaar oud.

Verdachte 2 (pakt bankpas + pint met bankpas):

- Man;

- Normaal postuur;

- Getinte huidskleur.

Bij verdachte 1 en verdachte 2 staat nog een derde man (verdachte 3). Verdachte 3 lijkt bij de andere verdachten te horen, maar op beeld is niet te zien dat hij strafbare feiten pleegt. Daarom worden er geen herkenbare beelden van deze verdachte getoond.

Informatie delen

Herkent u de mannen op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.