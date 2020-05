Inbraak woning Griend (Diemen)

Zaterdagavond 29 februari 2020 heeft iemand ingebroken bij een woning aan de Griend in Diemen. De bewoners verlieten hun woning die avond rond 19.15 uur en als zij een paar uur later weer thuis komen, zien ze dat de achterdeur beschadigd is. Binnen blijken er verschillende elektronische apparaten gestolen te zijn. De politie heeft camerabeelden van een verdachte.

Omschrijving

Op de camerabeelden is te zien dat een onbekende man rond 19.35 uur over het tuinhek klimt en de tuin in komt. De man heeft een rugzak bij zich. Vervolgens voert de man met spullen uit zijn rugzak handelingen uit bij de achterdeur van de woning en gaat op een gegeven moment naar binnen. Beelden van binnen laten zien dat de man met een zaklamp in zijn hand de woning doorzoekt. De camera lijkt hij niet op te merken, want daar kijkt hij recht in en zijn gezicht is dan heel duidelijk te zien. Uiteindelijk verlaat de man zo’n tien minuten na aankomst de woning weer. Hij gaat wederom door de achterdeur en heeft op dat moment twee tassen in zijn hand. Deze tassen had hij eerder niet bij zich. De man verlaat via de tuindeur de tuin.

Signalement verdachte

De recherche wil graag weten wie de man op de beelden is. Zijn signalement:

- Man;

- 40 à 50 jaar oud;

- Normaal postuur;

- Ongeveer 1.80 meter lang;

- Kort, donker haar;

- Korte, donkere snor en baard;

- Donkere wenkbrauwen.

Informatie delen

Herkent u de verdachte? Heeft u hem zaterdagavond 29 februari 2020 in de omgeving van de woning gezien (en dit nog niet gemeld bij de politie)? Of heeft u andere informatie over deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.