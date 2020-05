Overval avondwinkel Nieuwe Maanstraat (maart 2020)

Op donderdagavond 19 maart 2020 overvallen drie jongens een avondwinkel aan de Nieuwe Maanstraat in Amsterdam-Noord. Eén verdachte wordt direct ter plaatse aangehouden, naar de andere twee is de politie nog op zoek. De overval en de verdachten staan duidelijk op beeld.

Omschrijving

Rond 23.50 uur die donderdagavond is een van de eigenaren van de avondwinkel bezig met de laatste werkzaamheden: zijn zaak gaat namelijk bijna sluiten. Opeens komen drie jongens naar binnen gerend. De eigenaar staat op dat moment achter de kassa. Hij ziet dat de jongens naar hem toe komen rennen en dat een van de jongens een lange, elektrische stok vastheeft. Vermoedelijk is dit een taser. Een andere jongen heeft een mes in zijn handen. De jongens pakken de eigenaar vast en duwen hem naar de grond. Vervolgens slaan ze hem op zijn hoofd. De jongens roepen dat ze geld willen. Net als de eigenaar zegt dat hij geld voor ze zal gaan halen, rennen twee van de drie jongens naar de uitgang van de winkel. Dan ziet de eigenaar dat zijn broer binnen is komen lopen. Waarschijnlijk slaan de twee daarom op de vlucht. De eigenaar en zijn broer weten de derde jongen aan te houden en vast te houden tot de politie arriveert. Gelukkig raakt de eigenaar niet gewond bij de overval.

Signalementen verdachten

Van de aangehouden jongen is de identiteit bekend en hij wordt dus niet meer herkenbaar getoond. Over de andere twee verdachten ontvangt de recherche graag meer informatie. Hun signalementen:

Verdachte 1 (met vermoedelijke taser):

- Jongen;

- Lichte huidskleur;

- Rond 1.70 meter lang;

- Droeg een: lichtgrijze hoodie, zwarte sjaal voor zijn gezicht, zwarte joggingbroek en zwarte sportschoenen.

Verdachte 2:

- Jongen;

- Rond 1.70 meter lang;

- Droeg een: zwarte hoodie, donkergroene sjaal voor zijn gezicht, zwarte joggingbroek en zwarte sportschoenen.

Eerdere overvallen

Het is niet de eerste keer dat deze avondwinkel is overvallen. In één jaar tijd gebeurde dit maar liefst drie keer. In januari 2020 overvielen twee jongens de winkel, in die zaak zijn twee verdachten aangehouden. Ook in juni 2019 besloten twee jongens een overval te plegen. Vooralsnog konden in dat onderzoek nog geen verdachten worden aangehouden. De politie zoekt uiteraard nog steeds naar de verdachten en deelden eerder al beelden van de twee.

Informatie delen

Herkent u de jongens op de beelden? Of heeft u andere informatie in deze zaak of over de eerdere overvallen? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.