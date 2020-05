Overval laserkliniek Amstelveenseweg

De politie is op zoek naar twee mannen die ervan worden verdacht op maandagavond 23 december 2019 een overval te hebben gepleegd op een laserkliniek aan de Amstelveenseweg in Amsterdam. De overval en de verdachten staan op camerabeelden.

Omschrijving

Rond 19.30 uur die maandagavond is een medewerkster van de laserkliniek bezig met de laatste werkzaamheden. Terwijl ze achter de balie aan het werk is, komt een man de kliniek binnenlopen. De man loopt gelijk door naar de balie en achter de balie pakt hij de medewerkster ruw beet. Hij duwt haar richting het gangpad. De medewerkster probeert zich los te rukken, maar dat lukt niet. De man pakt haar hoofd en haren vast en duwt haar verder de gang in. Ze kan niet anders dan met de man meelopen en de man duwt haar dan een ruimte in. Op dat moment komt er nog tweede man de zaak in. Hij gaat naar dezelfde ruimte waar de eerste man en de medewerkster ook naar binnen zijn gegaan. In die ruimte wordt de medewerkster vastgemaakt, zodat zij niet weg kan.

Ondertussen gaat de tweede man naar de balie, pakt een sleutel en loopt naar de toegangsdeur. Hij draait de toegangsdeur op slot en laat de sleutel in het slot zitten. Daarna loopt hij weer naar achteren. De mannen verzamelen vervolgens verschillende laserapparaten en zetten ze in de ruimte voor de balie. Ze halen de toegangsdeur van het slot en rollen samen met duw- en trekwerk de apparaten een voor een naar buiten. Als de mannen weg zijn, weet de medewerkster zich op een gegeven moment los te krijgen en belt 112.

Signalement verdachten

Camera’s hebben de overval en de verdachten vastgelegd. Hun signalementen:

Verdachte 1

- Man;

- Normaal postuur;

- Donker getinte huidskleur.

Op beelden is te zien dat hij de volgende kleding droeg:

- Jack met glimmend schouderstuk met capuchon;

- Zwart petje onder capuchon;

- Adidas trainingsbroek met 3 strepen;

- Zwarte sneakers.

Verdachte 2

- Man;

- Normaal postuur.

Op beelden is te zien dat hij de volgende kleding droeg:

- Donkerrood jack met zwarte mouwen;

- Zwarte broek;

- Zwarte handschoenen;

- Zwarte pet;

- Zwarte sjaal;

- Zwarte sneakers.

Informatie delen

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.