Pinnen met gestolen pinpas Wilhelminaplantsoen (Diemen) + Middenweg (Amsterdam)

Omschrijving

Op die zaterdag 22 februari rond 11.40 uur neemt het slachtoffer geld op bij een geldautomaat aan de Ouddiemerlaan in Diemen. Vervolgens gaat hij weer terug naar huis. In de lift van zijn wooncomplex, ook gelegen aan de Ouddiemerlaan, wordt hij aangesproken door een onbekende man. De onbekende vraagt of de 89-jarige man geld kan wisselen en dat kan. Tijdens het wisselen van het geld ziet de 89-jarige man dat de onbekende zijn portemonnee aanraakt, maar hij schenkt daar verder geen aandacht aan. Hij wijt dit aan het feit dat ze dicht tegen elkaar aan staan in de lift.

De volgende dag, op zondagavond 23 februari, merkt de 89-jarige man dat hij zijn bankpas mist. Als hij zijn saldo checkt, ziet hij dat er twee keer een flink geldbedrag is afgeschreven op zaterdag 22 en zondag 23 februari 2020. Iemand heeft zaterdag geld opgenomen bij een geldautomaat op het Wilhelminaplantsoen in Diemen en zondag bij een geldautomaat op de Middenweg in Amsterdam.

Signalementen verdachten

Van die beide pintransacties zijn beelden. Hierop is te zien dat twee verschillende mannen apart van elkaar geld opnemen met de bankpas. Het is niet duidelijk of de verdachten op deze beelden ook verantwoordelijk zijn voor de diefstal van de bankpas. De bankpas is vermoedelijk gestolen door de onbekende in de lift. Het slachtoffer heeft het volgende signalement opgegeven van de man in de lift:

Man in lift :

- Man;

- Licht getinte huidskleur;

- 40-50 jaar oud;

- Ongeveer 1.70-1.75m lang;

- Sprak gebrekkig Nederlands.

Van de twee verdachten die geld hebben opgenomen, zijn er beelden. Hun signalementen:

Verdachte 1 (persoon die geld opneemt bij de geldautomaat op het Wilhelminaplantsoen Diemen):

- Man;

- Lichte huidskleur;

- Bril met zwart montuur;

- Donkere jas, spijkerbroek en opvallende muts met gekleurde strepen;

- Blauwe gympen met witte zool.

Verdachte 2 (persoon die geld opneemt bij de geldautomaat aan de Middenweg in Amsterdam):

- Man;

- Licht getinte huidskleur;

- Zwart haar;

- Donkere broek en jas met capuchon op;

- Zwarte gympen met witte zool.

Informatie delen

Herkent u de mannen op de beelden, weet u meer over de man in de lift of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.