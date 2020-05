Poging overval slijterij Reigersbos

Omschrijving

Rond 21.45 uur die avond is een medewerker van de slijterij achter de balie aan het werk. Aan het eind van de lange balie staat een kassa. Opeens ziet de medewerker een man binnen komen lopen. De man heeft zijn gezicht bedekt met een sjaal en haalt vrijwel meteen een groot mes tevoorschijn. Hij loopt langs de balie met het mes in zijn rechterhand naar de medewerker toe. Al zwaaiend met het mes roept hij verschillende keren tegen de medewerker dat hij de kassa leeg moet halen.

Terwijl de overvaller bij de kassa staat, komt een klant de slijterij binnen. Die klant ziet gelijk dat de slijterij wordt overvallen, draait zich direct weer om en verlaat de winkel. De overvaller ziet de klant en draait zich om. Op het moment dat hij zich omdraait, glijdt de sjaal van zijn gezicht. De overvaller schrikt waarschijnlijk en slaat vervolgens, zonder buit, op de vlucht. De medewerker ziet door de etalage dat hij door het steegje naast de slijterij richting het Renooiplein rent.

Signalement verdachte

Er zijn camerabeelden van de poging overval en van een verdachte. Zijn signalement:

- Man;

- Getinte huidskleur;

- Normaal postuur;

- Tussen de 18 en 20 jaar oud;

- Ongeveer 1.70 meter lang;

- Sprak accentloos Nederlands.

Op de beelden is te zien dat hij de volgende kleding droeg:

- Zwart donzen jack met capuchon;

- Donker petje;

- Camouflage sjaal voor zijn mond;

- Zwarte trainingsbroek met wit logo;

- Zwarte gympen met Nike-logo.

Informatie delen

Heeft u iets gezien of gehoord van dit incident, maar dit nog niet met de politie gedeeld? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.