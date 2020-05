Woningoverval Rietzangerweg (Diemen)

De politie is op zoek naar drie mannen die ervan worden verdacht in de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 april 2020 een gewelddadige woningoverval te hebben gepleegd aan de Rietzangerweg in Diemen. Bij de overval werd een horloge met grote emotionele waarde voor de slachtoffers gestolen.

Omschrijving

De bewoonster wordt die nacht rond 04.45 uur wakker van geluiden bij de voordeur. Omdat ze denkt dat haar dochter is thuisgekomen en de voordeur misschien niet open krijgt, besluit ze een kijkje te nemen. Ze ziet dan door het raam naast de voordeur dat daar drie mannen staan. De mannen dragen bivakmutsen en zijn verder helemaal in het zwart gekleed. De bewoonster schrikt direct ontzettend en rent snel weg. Ze verlaat haar woning via de achterzijde en gaat naar de buren. Terwijl ze wegrent, hoort ze nog net een harde knal.

Die knal wordt veroorzaakt door de drie mannen: zij breken de voordeur van de woning met veel geweld open. Ook de dochter van de bewoonster hoort de knal. Ze is eerder die nacht thuisgekomen, haar moeder had dat niet gemerkt, en lag ondertussen te slapen. Na de knal hoort de dochter snelle voetstappen op de trap. Opeens ziet ze drie mannen in haar slaapkamer staan. Een van de mannen bedreigt de dochter en roept dat ze haar horloge moet geven. Het gaat om een Rolex-horloge met voor de dochter een grote emotionele waarde. Ze heeft het namelijk gekregen van haar inmiddels overleden vader. De man pakt de pols van de dochter en weet het horloge af te krijgen. De mannen roepen vervolgens dat de dochter ze naar de kluis moet brengen en nemen haar mee. Nadat de dochter meerdere malen heeft aangegeven dat er helemaal geen kluis in huis is, vluchten de mannen en rennen het huis uit.

Beelden verdachten en motorscooter

In het onderzoek naar de woningoverval zijn camerabeelden van drie verdachten naar voren gekomen. De verdachten staan helaas niet herkenbaar op de beelden, maar er wel te zien dat een van de verdachten met een motorscooter loopt. In een ander beeldfragment is die motorscooter in een flits te zien. Het geluid van de uitlaat is ook vastgelegd en is opvallend/kenmerkend.

Informatie delen

De recherche komt graag in contact met mensen die meer weten over de woningoverval en dan met name over de drie verdachten en/of hun motorscooter. Ook informatie over het gestolen horloge (merk Rolex, type Just, in de kleur zilver/goud met een champagne-kleurige wijzerplaat) is uiteraard welkom.

Heeft u iets gezien of gehoord van de woningoverval, de verdachten en/of de motorscooter? Heeft u het horloge ergens gezien of is het u te koop aangeboden? Of heeft u andere informatie over deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.