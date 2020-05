Babbeltruc Van Dijckstraat Den Haag

Op dinsdag 4 februari heeft er een babbeltruc plaats gevonden in de Van Dijckstraat in Den Haag.

Het slachtoffer wordt door een man op straat gevraagd een parkeerkaartje te kopen welke dan cash zou worden betaald. Het slachtoffer stemt hiermee in en koopt met zijn bankpas een parkeerkaart. De man die dat vraagt ziet waarschijnlijk kans om de bankpas weg te nemen. Na onderzoek bleek dat er voor een groot bedrag aan goederen te zijn gekocht onder meer een parfumerie winkel. Ook is er nog voor een geldbedrag gepind. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de verdachte.

Vragen

Heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.