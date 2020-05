Brandstichtingen zendmasten Den Haag.

Rond 01.30 uur kregen de hulpdiensten de melding dat er een brand was bij een zendmast aan de Jaap Edenweg. Een getuige heeft twee personen zien wegrennen. Het gaat om een zendmast van de hulpdiensten 'C2000'. Dat kan voor de hulpdiensten zeer grote schade kunnen opleveren. Kort daarna rond 02.10 uur kwam er een melding dat er een brand was bij een zendmast de Laan van Poot. In de uitzending wordt een getuigenoproep gedaan.

Vragen

Heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Voor een vertrouwelijk gesprek kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen 06-57876279.