Greep uit de kassa Zoetermeer

Op zondag 15 december heeft er in de Albert Heijn aan de Petuniatuin in Zoetermeer een greep uit de kassa plaats gevonden.

Een man verschijnt aan de kassa en wilde wat kleingeld wisselen waarna hij tegen de kassiere zei dat er wat was gevallen. Toen de kassiere naar de grond keek deed de verdachte een greep in de kassa en vertrok. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de verdachte.

Vragen

Heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.