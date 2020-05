Ramkraak juwelier Dierenselaan Den Haag

Op dinsdag 4 februari rond 05.00 uur wordt er bij een juwelier in de Dierenselaan in Den Haag een ramkraak gepleegd.

Omschrijving

Twee mannen met bivkamutsen proberen met een roodkleurige Toyota de pui te forceren. Een van de personen kruipt onder het pui door en probeert het rolluik te forceren. Het lukt de twee niet om binnen te komen en ze gaan er vandoor op een scooter. De auto is achtergebleven. Uit onderzoek is gebleken dat deze is weggenomen op de Eindstede in Den Haag tussen zondagavond 2 februari 18.00 uur en dinsdagochtend 4 februari 00.30 uur. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de verdachten.