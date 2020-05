Brandstichting Haagsche Beek

Omschrijving

Op dit adres bleek restaurant de Haagsche Beek gevestigd zijn. Toen politieagenten ter plaatse kwamen zagen zij rookontwikkelingen en roken brandlucht. De brandweer heeft de brand geblust. Uit onderzoek is gebleken dat er sprake is van brandstichting. In de uitzending worden er CAMERABEELDEN getoond van een persoon die vloeistof via het dak naar binnen gooid. Vlak daarna ontstaat er een explosie en breekt de brand uit.