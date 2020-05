Vermissing Patrycja Skocylas

Op vrijdag 24 april in de nachtelijke uren is de 15-jarige Patrycja Skocylas uit haar woning aan de Goeverneurlaan in Den Haag weggelopen.

Omschrijving

Inmiddels is ze dus al 5 weken weg en heeft ze niemand laten weten waar ze op dit moment verblijft. Patrycja is al vaker weggelopen en is ze weer teruggevonden in Rotterdam. Patrycja is van Poolse afkomst en bevindt zich vaak in gezelschap van mensen die van Poolse afkomst zijn. In de uitzending wordt een dringende oproep gedaan aan Patrycja om zich te melden of een teken van leven te geven. Verder worden er foto´s getoond van Patrycja.