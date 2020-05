Inbraken in auto's zorgmedewerkers ziekenhuis Tilburg

Als er in je auto wordt ingebroken is dat nooit leuk. Maar als je er na een lange, uitputtende dienst in corona tijd als zorgmedewerker van een ziekenhuis mee wordt geconfronteerd is dat ronduit verschrikkelijk. Het overkwam medewerkers van een ziekenhuis In Tilburg.

Omschrijving

Terwijl in deze corona tijd zorgmedewerkers in een volgepakt Tilburgse Elizabeth Tweestedenziekenhuis voor het leven van patiënten vechten, wordt op dinsdagmiddag 24 maart van een aantal van hen op de parkeerplaats hun auto open gebroken en leeggehaald. De schade is groot, maar de verontwaardiging is misschien nog wel groter. We willen deze auto-inbrekers dan ook heel graag vinden. Kijk naar de bewakingsbeelden zien, waarop we ook zien dat de daders eerst nog een paar kentekenplaten jatten en op hun auto schroeven. Op de beelden zien we dat er sprake is van drie daders die in een grijze Mercedes stationwagen rijden. Ze demonteren complete dashboards met navigatiesystemen uit de auto's. Onderdelen die vaak in gestolen autoś worden gebruikt, maar mogelijk ook worden doorverkocht. Misschien heeft u wel gezien lof gegoord dat ze ergens te koop worden aangeboden? Laat het ons direct weten.