Aanranding van twee jonge meiden

Omschrijving

Kijk goed naar het signalement van de dader en misschien dat u, mogelijk in combinatie met de beschrijving van de auto, een vermoeden heeft wie de man zou kunnen zijn. Wij komen heel graag in contact met mensen die ons iets meer kunnen vertellen, ook als u denkt dat het misschien niet zo belangrijk is.

Wij maken ons grote zorgen en deze man moeten we vinden voordat hij mogelijk opnieuw toeslaat.



Misschien hebt u een vermoeden over iemand in uw omgeving. Misschien is het u opgevallen dat iemand uit uw buurt met een dergelijke auto de laatste weken vaker van huis is dan voorheen. Hebt u mogelijk bewakingscamera’s die misschien iets hebben geregistreerd dat ons kan helpen? Neem contact met ons op via het landelijk politienummer 0900-8844 en vraag naar de districtsrecherche in Eindhoven. U kunt ook bellen met de opsporingstiplijn 0800-6070. Gegarandeerd anoniem geeft u tips door via de M-lijn, 0800-7000. Natuurlijk kunt u ook het tipformulier invullen.



Overeenkomsten

Beide incidenten vonden plaats in landelijk buitengebied. Uiteraard zijn we voor beide zaken direct een onderzoek gestart. Dat behelst zowel sporenonderzoek als het horen van getuigen en een buurtonderzoek. Daaruit bleek dat zowel in Hulsel als in Casteren de dader zijn slachtoffer ter hoogte van een houten, zgn. schuilhut langs de weg de bosjes in trok. Maar ook het signalement van de man en de beschrijving van zijn auto komen in grote lijnen overeen



De dader

Volgens beide slachtoffers en getuigen gaat het om een blanke, op het oog kale man, die nog wel gemillimeterd haar zou hebben. Zij spreken over een stevig postuur met een bierbuikje. Hij wordt geschat op ongeveer 35 a 40 jaar en hij zou zo’n 1.70 a 1.75 meter lang zijn. Het lijkt erop dat de man de omgeving vrij goed kent en daarom vermoeden wij dat hij in de streek woont of daar regelmatig komt. We hebben aan de hand van de verklaringen van slachtoffers en getuigen een goed signalement van de dader. Hij kwam in zijn handelen wat onhandig over. Hij geeft het beeld van iemand die waarschijnlijk niet goed weet hoe hij met vrouwen om moet gaan en misschien in het dagelijks leven moeite heeft om met vrouwen contact te maken.



Goed gepoetste auto

Ook hebben we een goed beeld van de auto waarin hij zich verplaatst. De man reed in een blauwe stationwagen, zeer waarschijnlijk een Opel Astra van het model 2004 – 2010, soortgelijk qua model en kleur als op de foto. Meerdere getuigen spraken over een opvallend nette, zeer goed gepoetste auto. De auto stond in de directe omgeving van de plek van de aanrandingen geparkeerd. Misschien kent u iemand met een dergelijke auto en valt het op dat hij die auto vaak poetst? Of misschien werkt u bij een wasstraat en komt deze man daar regelmatig zijn auto wassen en poetsen? Laat het ons dan weten.





Aanranding Hulsel

Op vrijdagmiddag 15 mei 2020 werd, rond 14.00 uur, een 13-jarig meisje op de Molendijk in Hulsel aangerand door een onbekende man. De dader trok haar ter hoogte van de schuilhut op die weg mee de bosjes in. Hij nam het meisje mee naar een vennetje, zo’n 50 meter verderop. Het meisje werd gekneveld en de man randde haar aan. Twee voorbijgangers hoorden het meisje gillen en schoten haar te hulp. De dader ging er eerst te voet en daarna in een auto vandoor.De beide voorbijgangers bekommerden zich om het slachtoffer en zij belden de politie.





Mogelijke getuige

Voor deze zaak in Hulsel zijn we op zoek naar een specifieke getuige. Op die vrijdagmiddag stond rond 12.30 – 12.45 uur bij de schuilhut een lichtblauwe auto geparkeerd, mogelijk van het merk Opel. De auto stond op het pad met de voorkant richting de schuilhut. We komen erg graag in contact met degene die die auto daar parkeerde en waarschijnlijk in de buurt was. Hij of zij kan een belangrijke getuige voor ons zijn. Was u diegene? Bel ons dan meteen.



Aanranding Casteren

Al een paar weken eerder, op woensdag 25 maart, werd een 18-jarige vrouw het slachtoffer van een aanranding op de Wagenbroeken in Casteren. Dit gebeurde tussen ongeveer 18.10 en 18.50 uur. De vrouw deed daarvan aangifte en de recherche nam de zaak in onderzoek. Na de aanranding in Hulsel bleken er diverse overeenkomsten tussen beide zaken te zijn, waardoor de recherche vermoedt dat het om één en dezelfde dader gaat.





Nieuwe meldingen

Na de aanranding in Hulsel deden we een oproep voor getuigen en gaven we ook informatie over het signalement en de auto van de dader. Naar aanleiding van deze berichtgeving meldden zich nog twee vrouwen, die mogelijk ook met dezelfde man te maken te hebben gehad.



Verdachte situatie Netersel

Een 17-jarige vrouw vertelde ons dat een man haar op woensdag 6 mei, rond 17.00 uur, hinderlijk volgde toen zij vanuit Bladel over de Muilen naar Netersel liep. Ze passeerde een zandpad waar een man naast een geparkeerde auto stond. De man volgde haar te voet te en is achter haar aan blijven lopen totdat ze haar plaats van bestemming had bereikt. Zij had het gevoel dat de man het op haar gemunt had en mogelijk zijn kans afwachtte om toe te slaan. Onze berichtgeving met het signalement van de dader en zijn auto was voor haar aanleiding om contact op te nemen.



Rond het tijdstip van dit incident, legde een bewakingscamera in de omgeving beelden vast van een soortgelijke auto als wij waar naar op zoek zijn; een blauwe Opel Astra station. Dit kan de auto van de verdachte zijn geweest, maar mogelijk ook van iemand anders. Herkent u op de foto uw auto? Laat het ons dan weten.





Verdachte situatie Reusel

Een tweede vrouw meldde ons dat ze dacht dat ze een dag vóór de aanranding in Hulsel, op donderdag 14 mei tussen 14.00 en 15.00 uur, met dezelfde man te maken had gehad. De vrouw wandelde in Reusel over de Rouwenbocht, waar een soortgelijke auto haar achterop reed en inhaalde. De auto reed erg langzaam en stopte op enig moment op het Buspad om de vrouw weer voorbij te laten lopen. Het gedrag van deze chauffeur beangstigde de vrouw..