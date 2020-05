Liquidaties en poging daartoe in regio Eindhoven onder de loep

Een serie ernstige geweldsincidenten in Eindhoven binnen nog geen twee jaar. Bekijk alle info in het dossier en help mee! Alle informatie kan helpen.

Omschrijving

Meerdere grote beloningen zijn uitgeloofd voor informatie over twee liquidaties en acht pogingen daartoe in de regio Eindhoven, die in de afgelopen twee jaar werden gepleegd. Onze recherche denkt dat ze met elkaar te maken hebben en we laten zien waaróm we dat denken. In de uitzending van Bureau Brabant en het dossier zetten we de zaken chronologisch op een rijtje, waarbij we er twee uitlichten: de moorden op Toon Sweegers en Frank Kerssens. Meer info vind je hier: Recherche ziet verband in zeker tien zware geweldsmisdrijven: denk mee