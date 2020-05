Slinks duo steelt van winkelende dame

Omschrijving

Het slachtoffer deed haar boodschappen in winkelcentrum De Helftheuvelpassage. Vermoedelijk is bij het afrekenen haar pincode afgekeken. Daarna is ze gevolgd door het duo een aangesproken door de vrouwelijke verdachte. Daarna treft het slinkse duo elkaar weer en wordt er direct een paar honder euro van de vrouw haar rekening gepind.

Hoewel het even geleden is dat deze diefstal plaatsvond, vragen we toch jullie hulp. We sluiten namelijk niet uit dat deze verdachten nog steeds actief zijn!