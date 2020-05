Babbeltruc bij bejaarde vrouw

Omschrijving

Heel Geleen en omgeving is maandag 24 februari in carnavalsstemming, als twee vrouwen aanbellen bij een woning op de Groenseykerstraat. De 84-jarige bewoonster opent de deur, waarop twee geschminkte vrouwen vragen of ze even gebruik mogen maken van het toilet. Met toestemming van de bewoonster betreden beide de woning.

Argwaan

Terwijl de ene vrouw van het toilet gebruik maakt, verkent de ander de woning. Wanneer eerstgenoemde zich bij de ander in de woonkamer voegt, vragen ze het 84-jarige slachtoffer of ze iets mogen drinken. Met hun drankjes blijven ze in de woning rondhangen. Het slachtoffer krijgt argwaan en vraagt beide de woning te verlaten. Die argwaan blijkt terecht, want later blijkt dat de twee vrouwen de portemonnee van de bewoonster hebben buitgemaakt. Daarin zat naast contant geld, ook een pinpas. Met die pinpas wordt meermaals geprobeerd geld op te nemen op de Markt in Geleen. Daar is een van de verdachten vastgelegd door bewakingsbeelden.

Signalement:

Beide dames zijn tussen de 20 en 30 jaar oud en verplaatsten zich mogelijk in een witte personenauto. Ze spraken Frans en Nederlands met een zwaar accent. Beide hadden met schmink strepen op hun gezicht aangebracht. Een van de verdachten droeg een spijkerbroek, zwarte korte laarsjes en een zwarte gewatteerde jas.

Getuigenoproep

Heeft u de verdachten die carnavalsperiode rond de woning in Geleen of in de witte auto gezien? Heeft u meer informatie over de verdachten of herkent u de vrouw op de beelden? Deel die informatie dan via 0900-8844, onderstaand contactformulier of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).