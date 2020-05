Beelden verdachten overval friture

Omschrijving

Op maandag 10 februari wordt op gewelddadige wijze een friture in Munstergeleen overvallen. Het is bijna 24:00 uur als twee mannen de frituur op de Peterstraat binnendringen. Wanneer de eigenaar van de zaak doorheeft dat hij overvallen wordt, gooit hij een emmer zeepsop over één van de verdachten heen. De overvallers laten zich echter niet afschrikken en er ontstaat een worsteling. Daarbij schiet een van de verdachte en wordt het slachtoffer met een mes gestoken.

Signalement

De verdachten vluchten uiteindelijk zonder buit in de richting van de Haagstraat. Beide verdachten zijn op de heen- en terugweg vastgelegd door diverse bewakingscamera’s. Beide verdachten zijn zo’n 1.80 meter lang, waren donker gekleed en droegen gezichtsbedekkende kleding.

Iets gezien?

Heeft u de verdachten voor, tijdens of na de overval gezien? Of heeft u meer informatie? Neem dan contact op via 0900-8844, deel informatie via onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).