Boa zwaargewond, politie zoekt getuigen

Omschrijving

Het slachtoffer surveilleerde vrijdag om 18:45 uur op de Franselaan samen met zijn collega, toen zij een auto geparkeerd zagen staan op het fietspad. Zij spraken de bestuurder hierop aan en wilden hem bekeuren maar daar bleek de man niet van gediend. Onder het roepen van diverse beledigingen ging hij er vandoor.

Nog geen half uur later zagen zij de man weer, nu in de Hekbootstraat. De man begon opnieuw te schreeuwen en te schelden. Toen het slachtoffer de man bij de arm pakte, met de bedoeling hem aan te houden voor belediging, wierp de man hem over zijn schouder op de grond en ging er opnieuw vandoor. Het slachtoffer kwam plat op zijn rug terecht en hield daar zeven gebroken ribben, een klaplong en een longembolie aan over. Hij ligt nog steeds in het ziekenhuis. De verdachte wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Heeft u iets gezien?

De politie zoekt getuigen die iets hebben gezien of gehoord. Heeft u informatie of camerabeelden? Neem dan contact op met 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in. Uw informatie kan u ook anoniem delen, via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.