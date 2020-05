Politie zoekt drie verdachten van schietincident Coolhaven

Een 25-jarige man werd op dinsdagavond 17 maart 2020 op de Coolhaven in Rotterdam rond 22.45 uur met een pistool geslagen en in zijn kuit geschoten. De politie is dringend op zoek naar de drie verdachten van het schietincident.

Omschrijving

Die avond had het slachtoffer een afspraak met een vage kennis op het parkeerterrein bij de Ter Heemflat op de Coolhaven. Deze kennis bracht ook twee vrienden mee die het slachtoffer niet kende.

Sfeer slaat om

Gezamenlijk brengen ze een bezoek aan de avondwinkel op de 1e Middellandstraat voor een fles lachgas. Wanneer de vier mannen daarna samen ‘chillen’ in een auto, slaat de sfeer plotseling om.

Het slachtoffer probeert vervolgens weg te komen, maar wordt door de mannen tegengehouden. Ze willen hem beroven, slaan hem met een pistool en schieten hem in zijn kuit.

Beroving

Ze gaan er vervolgens met de tas – met daarin geld en persoonlijke bezittingen - van het slachtoffer vandoor. Vermoedelijk is het drietal weggereden in de richting van het centrum.

Beelden avondwinkel

Eén van de verdachten is eerder die avond vastgelegd door de bewakingscamera van de avondwinkel. Herkent u deze man? Neem dan direct contact op met de politie, desnoods anoniem. Benader deze man niet zelf.

Getuigenoproep

Ook als u die avond in de omgeving was van de Coolhaven, en u mogelijk iets opvallends heeft gezien, vraagt de politie om contact met hen op te nemen.

Dat kan via de Opsporingstiplijn: 0800-6070 of vul het tipformulier in. Voor een vertrouwelijk gesprek belt u Team Nationale Inlichtingen: 079-3457888. Anoniem kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.