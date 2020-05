Politie zoekt verdachten mishandeling CS

De politie zoekt de verdachten van een mishandeling die plaats vond in de nacht van zaterdag 29 februari op zondag 1 maart rond 02.45 uur op het Centraal Station in Rotterdam.

Omschrijving

Twee vrienden, beiden 26 jaar en afkomstig uit Rotterdam en Schiedam, lopen via de hal van het Centraal Station naar hun trein als twee mannen hen uitschelden voor homo en flikker. Een van de vrienden roept naar de mannen terug dat hij geen homo is maar dat als dat wel zo was, dat niets uit zou maken. Het volgende moment worden beiden op hun hoofd geslagen waarna de aanvallers er vandoor gaan via de achterzijde (Blijdorpzijde) van het Centraal Station. Op bewakingscamera’s rond het station is te zien dat zij weglopen via de Provenierssingel en Harddraversstraat.

Beide verdachten hebben een Noord-Afrikaans uiterlijk, zijn tussen de 18 en 22 jaar oud en tussen de 1.75 en 1.85 m. lang. Verdachte 1 heeft een opvallende jas aan met lichte kraag en draagt een capuchon. De tweede verdachte is geheel in het donker gekleed en draagt een zwarte pet.

Ten tijde van de aanval waren er meerdere mensen in de hal van het station. De politie is op zoek naar informatie wie deze twee verdachten zijn. Informatie kunt u met de politie delen via de opsporingstiplijn 0800-6070. Anoniem melden kan ook: Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.