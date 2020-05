Wie herkent verdachte poging doodslag?

In de vroege ochtend van woensdag 15 april kreeg een 54-jarige inwoner uit Ridderkerk de schrik van zijn leven. Rond half zeven ging de man naar zijn werk. Vlak bij zijn woning aan de Ringdijk, werd hij belaagd door een getinte man, die een zwarte hoodie droeg met capuchon. De man richtte een vuurwapen op de Ridderkerker en haalde trekker over. Het wapen weigerde waarna een worsteling ontstond en het slachtoffer met het wapen een klap op zijn hoofd kreeg.

Omschrijving

Van de belager hebben we beelden die we tonen in Bureau Rijnmond. Daarop is niet alleen hij te zien. Ook zien we de donkerkleurige Renault Megane waar hij instapt. Deze werd bestuurd door een andere man. De auto is later teruggevonden aan de Zevenoord in Rotterdam.

Heeft u de man met vuurwapen of de bestuurder van de Renault Megane gezien? Of heeft u de Renault zien parkeren aan de Zevenoord in Rotterdam? Heeft u andere informatie? Laat het ons weten op 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of meld op meldmisdaadanoniem.nl.