Bejaarde dame in zorginstelling bestolen van pinpas!

Omschrijving

In augustus 2020 werd de 90-jarige inwoonster van Harlingen opgenomen in een zorginstelling. Haar tas met hierin persoonlijke spullen en een portemonnee met hierin contant geld en pinpas had ze bij zich op haar kamer.

Op 30 augustus werd deze portemonnee uit haar tas gestolen. Het is niet duidelijk hoe dit heeft kunnen gebeuren. Met haar pinpas werden grote geldbedragen opgenomen in Leeuwarden en Groningen.

Door de politie is een onderzoek ingesteld en zijn er camerabeelden veiliggesteld. Op de camerabeelden van de zorginstelling werd op 30 augustus rond 18.00 uur een onbekende man gesignaleerd die korte tijd later ook op de camerabeelden van een casino in Groningen te zien was.

Deze man gebruikte de gestolen bankpas bij een geldautomaat in het casino en nam diverse keren geld op.



De politie wil graag weten wie deze man is. Herkent u deze persoon of heeft u misschien informatie over deze diefstal? Bel dan direct met de politie. De politie is te bereiken via 0900 – 8844. Tips kunt u ook melden via de politie tiplijn 0800 – 6070. Als u anoniem wilt blijven bel dan met de stichting Meld Misdaad Anoniem