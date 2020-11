Man gooit hamer naar politie

De politie is op zoek naar een man die op 29 september een hamer naar twee politieagenten gooide, dwars door de voorruit heen. Daarbij kreeg één van de agenten glas in haar oog.

Omschrijving

Rond 21.15 uur stoppen twee politiecollega's op de hoek van de Groest en de Spoorstraat. Zij hebben een gesprek met mensen op straat, wanneer er een man op een racefiets voorbij rijdt. Hij slaat de Spoorstraat in, om vervolgens met een omweg weer op de Groest uit te komen. Als hij langs de politieauto rijdt, gooit hij van dichtbij een hamer door de voorste autoruit heen. Op dat moment zitten de collega's weer in de auto, die met de neus in richting van de fietser staat. De verdachte moet de collega's dus hebben zien zitten.

Na de aanval vlucht de man op de fiets de Kerkstraat in. Een van de politieagenten gaat achter hem aan, maar het lukt niet om hem tegen te houden. Later is op bewakingsbeelden in de stad te zien hoe de man is gefietst, voordat hij de hamer gooide.

Wie kent deze man?

De verdachte was volledig in het zwart gekleed, met witte schoenen en een zwarte pet op. Hij droeg een hoodie met een witte opdruk, en verplaatste zich op een fiets met racehandvatten. Heeft u hem gezien of weet u wie het is? Neem dan contact op via 0900-8844 of onderstaand tipformulier. U kunt ook anoniem uw tip doorgeven via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl