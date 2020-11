Man steelt dure smartphone

Op dinsdag 3 maart gaat een vrouw naar een elektronicawinkel in het centrum van Utrecht en koopt daar een smartphone van 1300 euro. Eenmaal thuis komt ze voor een vervelende verrassing te staan. In het doosje zit helemaal geen telefoon. Ze gaat terug naar de elektronicawinkel en doet haar verhaal. De beveiliging stelt een onderzoek in en ontdekt wat er is gebeurd: de telefoon is een kleine week eerder gestolen aan de kassa.

Omschrijving

De diefstal

Op donderdag 27 februari komt rond 12.45 uur een man de winkel binnen. Hij loopt door de zaak en pakt een doosje met een i-Phone 11 Pro Max. Het doosje zit verpakt in een beveiligingsbox met een alarm. Hij pakt nog drie andere artikelen, waaronder een koptelefoon, en loopt met alles naar een kassa. Daar stelt hij wat vragen aan een medewerkster en zij haalt het doosje met de i-Phone uit de beveilingsbox zodat zij die kan scannen.

Daarna legt ze het doosje met de telefoon op de toonbank. Terwijl de man vragen aan haar stelt over de koptelefoon, opent hij een stukje van de folie die om het doosje van de i-Phone zit. Hij haalt de telefoon uit het doosje, legt die op de toonbank en legt er vervolgens een papiertje overheen. Terwijl hij nog druk in gesprek is met de medewerkster, weet hij ongemerkt de telefoon onder het papiertje vandaan te halen en stopt die in zijn linker broekzak.

Vervolgens hangt hij een smoes op dat hij niet direct kan betalen, laat de medewerkster het verschuldigde bedrag opschrijven en zegt zo terug te komen om de spullen op te halen en te betalen; een totaalbedrag van bijna 1900 euro. Hij loopt weg en verlaat de winkel met de ruim dertienhonderd euro kostende i-Phone, zonder die te hebben betaald. Vanzelfsprekend komt de winkeldief niet meer terug. Daarom worden de spullen, waaronder het lege doosje van de i-Phone (waarvan de medewerkster denkt dat de telefoon nog in het doosje zit), teruggelegd in de stellingen.

Wij tonen hier de beelden van de geslepen i-Phone dief. Wie weet wie deze man is?

