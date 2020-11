Verdachten besmeuren trein, conducteur mishandeld

Omschrijving

Die trein staat op het perron en staat op punt van vertrekken naar Amsterdam. De conducteur spreekt het 7-tal aan, maar in plaats van te stoppen, gaan zij gewoon door met het bespuiten van de trein. Vervolgens loopt een van de daders op de conducteur af en spuit rode verf in zijn gezicht. De conducteur beseft dat hij alleen en/of met de machinist de zeven niet aan kan en besluit hen te filmen. Daarop is te zien dat de zeven gewoon doorgaan en dat een van die daders nog een keer op de conducteur afkomt en hem weer met rode verf in zijn gezicht spuit. Dan komt de machinist hem te hulp. Hij bespuit de daders met een poederblusser, waarop zij er allen vandoor gaan. De daders blijken de tags HDK en REG op de trein te hebben gespoten.

Wie herkent deze daders?