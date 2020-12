Vrouw wordt uit het niets mishandeld

Laatste update: 02-12-2020 | 12:13 Zaaknummer: 2020252959 Datum delict: 04-08-2020 Plaats delict: Utrecht

Op dinsdag 04 augustus fiets een 26-jarige vrouw uit Utrecht rond 07.40 uur over de Nobelstraat in Utrecht in de richting van de Nachtegaalstraat. Zij ziet dat haar een man op een fiets tegemoet komt. Als de man haar passeert, remt hij iets af en slaat de vrouw zonder enige aanleiding vol in het gezicht. Zij schrikt enorm, voelt pijn in haar gezicht en heeft twee tanden door haar lip. Ook valt haar zonnebril op de grond. Zij schiet de stoep op en weet overeind te blijven. Zonder om te kijken, fietst de man door in de richting van het centrum. Op dinsdagochtend 7 juli vond een soortgelijk incident plaats. Die dinsdagochtend loopt een 13-jarig meisje met haar moeder over het trottoir van het Janskerkhof. Hen komt een man tegemoet lopen, die uit het niets het meisje een harde elleboogstoot in haar buik geeft. Zij voelt direct een stekende pijn. De man loopt door naar de bushalte ter hoogte van Janskerkhof 11. Gezien de overeenkomsten tussen beide zaken, gaat het mogelijk om dezelfde verdachte, maar dat is niet zeker. Opvallend is de nabijheid van beide locaties, de agressiviteit uit het niets en overeenkomsten in het signalement.